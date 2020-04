Habitualmente atento às redes sociais, Iker Casillas não deixou passar um desafio que a Sphera Sports lançou no Twitter.

Na publicação (ver em baixo) surge uma fotografia de Jorge Andrade, a abandonar cabisbaixo o relvado do Estádio do Dragão no primeiro jogo das meias-finais da Liga dos Campeões em 2004.

Um minuto foi o tempo que o ex-guarda-redes do FC Porto precisou para responder à pergunta 'Ano, jogo e resultado?'. «Dragão. 2004. Meias-finais. 0-0. Expulsão de Andrade», reagiu.

Recorde-se que Jorge Andrade, então no Deportivo da Corunha, foi admoestado com o cartão vermelho direto depois de ter dado um toque em Deco, quando o médio do FC Porto e ex-companheiro se encontrava no chão. Aquilo que seria um ato de boa disposição virou-se contra o defesa internacional português, que foi expulso e falhou o encontro da 2.ª mão, que a equipa de José Mourinho venceu por 1-0, apurando-se para a final da Liga dos Campeões que acabaria por ganhar.