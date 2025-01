Com a derrota ante o Gil Vicente em Barcelos, por 3-1, na noite de domingo, para a 18.ª jornada da Liga, o FC Porto sofreu, pela segunda vez esta época, uma sequência de três derrotas seguidas. E este é um registo que já não se via numa mesma temporada dos azuis e brancos desde 1972/73, mais precisamente há pouco mais de 52 anos.

Antes da derrota em Barcelos, o FC Porto tinha perdido por 1-0 ante o Sporting, em Leiria, para as meias-finais da Taça da Liga (dia 7), seguindo-se a derrota ante o Nacional, para a Liga (dia 12).

Anteriormente esta época, o FC Porto já tinha sofrido três derrotas seguidas em novembro: 2-1 ante a Lazio para a Liga Europa (dia 7), 4-1 com o Benfica para a Liga (dia 10) e 2-1 ante o Moreirense, para a Taça de Portugal (dia 24). Todas estas seis derrotas tiveram a semelhança de serem em jogos fora de casa, no caso da Taça da Liga ante o Sporting em campo neutro.

Esta sequência negativa em dose dupla não se via para os lados do Dragão desde 1972/73, com o chileno Fernando Riera ao comando da equipa.

Nessa época, o FC Porto teve a primeira série de três derrotas seguidas de outubro para novembro de 1972 (2-1 em casa ante o V. Guimarães e 3-2 fora contra o Benfica – ambos para a I Divisão e 3-2 fora com o Club Brugge para a Taça UEFA) e, um pouco mais tarde, entre novembro e dezembro desse ano, contra Leixões (1-0 em casa para a I Divisão), Dínamo Dresden (2-1 em casa para a Taça UEFA) e Boavista (1-0 fora para a I Divisão).

A derrota deste domingo levou, entretanto, à saída de Vítor Bruno do comando técnico do FC Porto.