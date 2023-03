Nelson Monte, jogador do Desp. Chaves, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto por 3-1.

«Fizemos uma boa primeira parte. Podíamos ter evitado o segundo golo, que acaba por nos condicionar por ser em cima do intervalo. Entrámos muito bem na segunda parte e tivemos uma grande oportunidade com um corte do Marcano em cima da linha. Depois, reduzimos no penálti, tivemos mais oportunidades de golo, mas na parte final o FC Porto matou o jogo com o 3-1. Parabéns ao FC Porto, que ganhou bem.»

[equipa terminou o jogo com nove jogadores]

«Onze contra onze já é difícil, com dez ainda mais e com nove pior. Demos o melhor de nós, deixámos a alma em campo e estamos aí para defrontar o Portimonense. Vamos continuar a crescer nas dificuldades, esta equipa não baixa os braços. Estamos bem, com 28 pontos.»