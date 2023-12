O FC Porto encerrou o ano de 2023 com uma vitória por 1-0 sobre o Desp. Chaves, no Estádio do Dragão, em jogo da 17ª jornada da Liga.

Veja a ficha de jogo e o relato ao minuto

O lateral direito João Mário, aos 58 minutos, após um bom movimento individual desbloqueou o triunfo, com um belo golo, que permite ao FC Porto igualar o Sporting no segundo lugar, a dois pontos do Benfica, embora a formação leonina tenha um jogo a menos.