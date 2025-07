A FIGURA: William Gomes

O extremo brasileiro trouxe alegria ao jogo. De tal forma, que reforça uma questão que já era premente no final da última época. Dada a qualidade técnica e a capacidade de criar desequilíbrios, como pode William Gomes ter tido tão poucas oportunidades com Martín Anselmi?

Esta tarde, Farioli lançou-o para a meia hora final, juntamente com Rodrigo Mora e Eustáquio (ambos ameaçados de perder espaço nesta nova era) e o brasileiro abriu o livro e virou o jogo do avesso. Inventou, ainda que de formas bem diferentes, o primeiro e o segundo golo. Mostrou muito em pouco tempo.

O MOMENTO: minuto 65. uma criação de William consumada por Samu

Depois de uma minibatalha em campo, que deixou as duas equipas reduzidas a dez, e do golo que pôs o Twente em vantagem, Farioli olhou para o banco e fez saltar de lá William Gomes. O jovem ex-São Paulo entrou e mudou por completo a partida. Em poucos minutos em campo, rompeu pela direita, driblou e rematou colocadíssimo, com a bola a embater na barra. Sobrou para Samu, que acabou por emendar para o golo. Um grande momento num jogo mais disputado do que bem jogado no Dragão.

OUTROS DESTAQUES:

Victor Froholdt

O dinamarquês chegou há menos de uma semana e parece que já joga há uns anos no FC Porto. Victor Froholdt é daqueles jogadores que enche o meio-campo, pela capacidade física, sim, mas também pela qualidade técnica de fazer tudo parecer simples. Aos 19 anos, joga como um veterano que já sabe tudo do jogo. Não se acreditem nele, portanto, quando diz que não é um daqueles «wonderkids». É bem capaz de estar a ser modesto. O FC Porto gastou uma pequena fortuna, mas foi buscar a Copenhaga um patrão para o meio-campo.

Borja Sainz

O extremo espanhol contratado ao Norwich tem nervo e não dá nenhum lance por perdido. Sobre o lado esquerdo do ataque, Borja pediu jogo, lutou muito, mas não teve a tarde mais inspirada. Deixou, ainda assim, boas indicações. A sua velocidade e qualidade técnica prometem criar muitos desequilíbrios.

Dominik Prpic

O eixo defensivo não tremeu, pelo menos tanto quanto havia acontecido nos últimos tempos e isso acaba por ser uma boa notícia. O jovem croata fez dupla com Nehuén Pérez como central do lado esquerdo e teve uma exibição segura. Falta saber se é o suficiente para agarrar um lugar como titular ao longo da época, no setor mais debilitado do FC Porto, que ali mais do que em qualquer outro está a clamar por reforços.

Gabri Veiga

O reforço mais conhecido dos dragões, pelo cartel e por ter sido contratado ainda antes do Mundial de Clubes, não teve a melhor estreia no Dragão. Hoje, exagerou na forma como disputou o lance e entrou em confronto com Unuvar e acabou por ser expulso em cima do intervalo. Antes disso, Gabri mostrou a espaços a qualidade que o fez despontar no Celta e acabou por levá-lo para a Arábia numa transferência milionária. Chegou até a rematar ao poste, na melhor oportunidade do FC Porto na primeira parte. Será, à partida, uma aposta segura de Farioli: o meio-campo é dele e de Froholdt.