Diamantino Figueiredo, treinador-adjunto do FC Porto, foi suspenso por um jogo, na sequência da expulsão frente ao Marítimo, na primeira jornada da Liga.

Segundo pode ler-se na nota divulgada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico de guarda-redes foi ainda multado em 4080 euros.

«Saiu deliberadamente da área técnica, entrando no terreno de jogo, para protestar com um elemento da equipa de arbitragem gritando "é segundo amarelo"», lê-se, no relatório do árbitro.

De resto, o próprio FC Porto foi ainda multado em 2040 euros por atraso tanto no início da primeira parte como da segunda, e ainda em 714 euros por «comportamento incorreto do público» – foi arremessado um isqueiro para o relvado e ouviram-se cânticos contra o Benfica.