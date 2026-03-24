Brian Riemer destaca a polivalência de Froholdt e a forma como consegue jogar praticamente em todas as posições do campo, exceto a guarda-redes.

O selecionador da Dinamarca foi questionado sobre o médio do FC Porto e aproveitou para deixar rasgados elogios à capacidade física do jogador, que tem sido figura de destaque nos azuis e brancos esta temporada, com seis golos e sete assistências nos 41 jogos que realizou pela equipa principal.

«O Victor Froholdt tem a capacidade de jogar em quase todas as posições, menos de guarda-redes. Tem muitas qualidades e uma das maiores é a capacidade física, que pode ser aproveitada de várias formas. Temos de ver de que forma distribuímos as peças e qual a melhor maneira de nos organizarmos», afirma.