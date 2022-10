Diogo Costa tem sido um dos nomes preponderantes da campanha do FC Porto na Liga dos Campeões. O guarda-redes internacional português esteve novamente em destaque no triunfo sobre o Club Brugge (4-0), depois de defender um penálti, que viria a ser invalidado, seguindo-se nova defesa a um remate da marca dos 11 metros.

No final da partida, Sérgio Conceição disse que o guardião «fez bem o seu trabalho» e, esta sexta-feira, explicou a contenção nas palavras.

«Adoro pessoas simples e adoro jogar de forma simples. Ser simplista é ser nobre. Dizer que o Diogo está lá para isso faz parte, se calhar vou ser mais efusivo num momento mais difícil que o Diogo possa ter e espero que não tenha. Fala-se muito e isto não passa ao lado do jogador, porque há muito ruído. Ele faz o seu trabalho e está claramente a fazê-lo bem. Mas não mais do que isso. Desconfio sempre destes momentos e elogios. Nós, enquanto estrutura e clube devemos ter alguma calma, porque num momento estamos no poleiro e noutro estamos cá em baixo e, ao cair do poleiro, o tombo pode ser grande e não quero isso», disse o técnico do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Santa Clara.

«Disse isso como sobre um erro de um jogador, que não foi um erro técnico, foi outro tipo de erro e também tive oportunidade de dizer de forma simples o que sentia», acrescentou, em referência à falta de David Carmo que resultou em penálti a favor do conjunto belga.



Na véspera da visita aos Açores, o técnico portista foi ainda questionado sobre Otávio, um jogador com quem já trabalha há muitos anos.



«O Otávio tem 27 anos. Está desde os 20 anos comigo e é importante no nosso trabalho. Ele tem tido uma evolução muito boa ao longo destes anos e estamos muito contentes por isso. É um jogador experiente, muito maduro e que sabe tudo do jogo. Também é importante para os colegas e no balneário. Estou muito contente. Conheci um Otávio em Guimarães e o Otávio de hoje é complemente diferente. É trabalho da equipa técnica, dos colegas com que esteve ao longo dos anos e que fizeram com que ele esteja num momento muito bom. Nada mais do que isso», referiu.



O FC Porto joga contra o Santa Clara, em São Miguel, este sábado às 15h30. O encontro é referente à 11.ª jornada da Liga.