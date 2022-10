O clássico da próxima sexta-feira já mexe e Diogo Costa abordou a receção ao Benfica, da próxima sexta-feira, para a 10.ª jornada da Liga, como um jogo especial.

«São sempre jogos diferentes. Os jogadores gostam de jogar e os adeptos de ver. A equipa vai estar muito motivada para trazer a vitória», começou por dizer o guarda-redes portista, que venceu os três clássicos em que defrontou os encarnados.

«Talismã? Não devo pensar nisso. Cada jogo tem a sua história. O importante é o presente. No dia do jogo há aquele bichinho, borboletas no estômago. Por ter a responsabilidade de ganhar o jogo e querer dar alegrias aos nossos adeptos. Depois de entrar no campo as coisas fluem e damos sempre o nosso melhor», afirmou o internacional português de 23 anos numa entrevista a um patrocinador dos dragões.