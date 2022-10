Diogo Costa elogiou Sérgio Conceição e destacou o seu atual técnico no FC Porto como um dos principais responsáveis pelo seu grande momento atual.

«Conceição deu-me oportunidade. Pela forma como ele lida connosco, com a vida e a maneira de ver futebol, pela personalidade que tem, ele está marcado na minha carreira. É um treinador que nos obriga a estar no nosso melhor, que existe muito de nós», afirmou o guardião portista numa entrevista a um patrocinador do FC Porto.

Diogo Costa salientou também a honra de suceder a nomes como Casillas, Vítor Baía e Mlynarczyk na baliza do FC Porto, recordando como o espanhol o influenciou para ser melhor guarda-redes.

«Casillas era um ídolo. Nos primeiros dias era admirável vê-lo trabalhar, aprender com ele. Consegui tirar coisas que achava que podia melhorar e que o via fazer para tentar ser um guarda-redes o mais completo possível. Via muito o Iker, Buffon, Neuer... Também o Helton e até vídeos do Vítor Baía. Tirando um pouco daqui, outro dacolá tentei fazer um só. Procuro ser o mais completo possível, ser o mais perfecionista», declarou, acrescentando que para si os os melhores guarda-redes da atualidade são «Ter Stegen, Oblak, Alisson e Neuer».

Sobre o avançado mais difícil que teve pela frente, Diogo Costa destaca Cristiano Ronaldo, por ter «uma fome de rematar à baliza impressionante»: «A forma como coloca a bola e a rapidez com que ela vai torna-a muito difícil de defender.»

O internacional português falou ainda sobre o Mundial que se avizinha. «Estou ansioso e motivado para que chegue. Acho que Portugal tem todas as possibilidades de ganhar o Mundial. Temos de ter os pés assentes na terra. Podemos passar no grupo (com Coreia do Sul, Gana e Uruguai), mas hoje em dia não há jogos fáceis. Temos de estar atentos e focados.»