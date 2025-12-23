A cumprir a 15.ª temporada de dragão ao peito, Diogo Costa mostrou-se «muito feliz» por ter assinado um novo contrato, válido até 2030.

«Acho que toda a gente sabe a história que tenho neste clube e o que podem esperar de mim. Não me faltam motivos para assinar esta renovação. Eu e a minha família estamos muito felizes», começou por dizer o guarda-redes internacional português, em declarações aos canais dos azuis e brancos.

O jogador de 26 anos salientou ainda a vontade das duas partes em chegar a um entendimento. «Numa renovação de contrato tem de haver sempre um acordo, mas assim que surgiu esta possibilidade eu mostrei-me disponível para ouvir o FC Porto e estou muito grato por saber que continuam a acreditar em mim e naquilo que eu posso trazer ao clube no futuro.»

Diogo Costa recordou também a trajetória no clube em que sempre sonhou jogar.

«Não tinha a certeza se um dia seria jogador de futebol no FC Porto, mas esse sempre foi o meu maior sonho. É um sonho que me deixa muito feliz e me faz sentir um homem realizado, especialmente por ser capitão, que é algo que nunca imaginei. Estou muito grato pela história que escrevi até aqui e ansioso para o futuro», concluiu.