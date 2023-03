As exibições de Diogo Costa, principalmente na Liga dos Campeões, deixaram-no nas bocas do mundo do futebol, e não só.

Segundo a mais recente atualização do Transfermarkt, site especializado em transferências, o guarda-redes do FC Porto é o quarto mais valioso do mundo, com um valor de mercado de 45 milhões de euros.

Numa lista alargada aos 25 mais valiosos e liderada por Thibaut Courtois, destaca ainda para a presença de Vlachodimos, futebolista do Benfica, e de outro português, além de Diogo Costa.

