Após a vitória sobre o Santa Clara (1-0), Diogo Costa recorreu às redes sociais para enaltecer o «arranque» do FC Porto em 2026, mostrando-se «orgulhoso» da exibição nos Açores.

«Mas, mais do que o resultado, esta vitória confirma aquilo que nós sentimos todos os dias, a solidez do nosso grupo. Aqui há trabalho, há união, e acima de tudo há respeito», escreveu o guarda-redes do FC Porto, antes de deixar um desabafo.

«Por isso, confesso que me entristece ver o tempo que às vezes se desperdiça no mal dizer e na especulação. Sou uma pessoa de bem, protejo sempre os meus e nada derruba esta equipa, nem o carinho que tenho a todos os meus companheiros. Vamos focar no que realmente importa, no nosso caminho, no nosso crescimento, o que construímos juntos todos os dias.»

Embora Diogo Costa não tenha especificado o motivo do desabafo, tal poderá estar relacionado com o vídeo que circulou nas redes sociais após o treino aberto no Dragão. No vídeo em questão é possível ver o capitão dos portistas a pontapear Rodrigo Mora nas costas, num momento de boa disposição entre ambos, isto após um golo de chapéu do médio.