Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em declarações à Sporttv no final do jogo de consagração:

«Este título sabe a tanta coisa que nem sei o que dizer. Para mim e para os meus companheiros. Muito trabalho, muita dedicação, respeito recíproco uns pelos outros, respeitámos o nosso trabalho diário, todos os jogos, todos os treinos. É inesquecível. É um momento que ficará para sempre.»