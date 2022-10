O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória frente ao Brugge, em jogo da Liga dos Campeões:

[Penáltis defendidos?] «Foco-me em trabalhar todos os dias. É muito da parte psicológica dos jogadores. Eles veem o que fazemos e certamente sentem alguma pressão. Tento aproveitar isso e causar mais pressão ainda. Estou numa fase muito boa, mas sei que o momento mau há de chegar. A vida é feita de bons e maus momentos. Apenas me foco em dar o meu melhor para que o erro não apareça.

[Quão importante é esta vitória?] É muito, só dependíamos de nós. Conseguimos o que queríamos e agora estamos à espera da passagem com o jogo do Atlético com o Leverkusen, temos de ver esse jogo. Estamos confiantes.

[Primeiro guarda-redes a defender três penáltis numa edição da Champions. Enche-o de orgulho, não?] Sim, enche de orgulho, é fruto do meu trabalho. Dou o meu melhor todos os dias. Repito que sei que o momento mau vai chegar, espero estar preparado para ele.»