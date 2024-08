O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, considerou esta sexta-feira, na véspera da Supertaça ante o Sporting, que colocou a «fasquia muito alta» em relação ao seu rendimento, depois do Euro 2024, mostrando foco em «manter ou ainda melhorar» na sua função.

«Sinceramente, acho que meti a fasquia muito alta e o que penso é que tenho de manter ou ainda melhorar. Da minha parte vão esperar sempre melhorias, ajudar a equipa no que precisar, vou fazer sempre o meu melhor todos os dias, não só nos jogos», disse Diogo Costa, em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão.

Sobre o mercado de transferências e o facto de abstrair-se ou não deste período, Diogo Costa sublinhou que o seu foco está na Supertaça.

«Jogo no clube que mais amo e no qual aprendi a jogar. Obviamente o que toda a gente fala, tenho de deixar isso para as pessoas e neste momento estou focado em trazer a vitória e a taça amanhã», referiu.

O Sporting-FC Porto joga-se a partir das 20h15 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.