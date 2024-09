A cumprir a quarta temporada como dono da baliza do FC Porto, Diogo Costa assume que vê com bons olhos um futuro inteiramente reservado aos dragões. O internacional português, de 25 anos, abordou essa possibilidade, porém, alertou para a imprevisibilidade no futebol.

«Fazer toda a carreira no FC Porto? Obviamente que é algo que eu não me importaria e ficaria muito honrado se fizesse. Mas no futebol não se pode prometer isso, nunca sabemos o que vai acontecer amanhã», confessou o guardião luso, em entrevista à Revista Dragões.

Considerado o guarda-redes mais valioso do mundo para a plataforma Transfermarkt, Diogo Costa admitiu que tenta passar ao lado dessas estatísticas.

«É um motivo de orgulho, mas faço com que me passe ao lado porque não devo ligar muito a isso. Fico muito feliz e honrado por ser reconhecido, mas na minha cabeça isso só exige mais trabalho e obriga a elevar a fasquia para tentar superar esses 45 milhões», frisou.

«Um jogador muito bom, chamado Iker Casillas, sempre me disse que nós continuarmos a aprender coisas novas independentemente da idade. Eu também acredito nisso, não aprendemos só a nível técnico, mas também mental. Estamos sempre a aprender e nunca considero que estou no meu melhor», afirmou ainda.

«Não queria ir por ser o Benfica»

O guarda-redes do FC Porto também recordou o início do percurso na formação, nomeadamente a passagem pelas escolinhas do Benfica, onde chegou a cruzar-se com Vitinha.

«Foi depois do Mundialito, um torneio em Monte Gordo em que participámos e no fim surgiu o convite. Lembro-me de que não queria ir por ser o Benfica, admito, mas acabei por encontrar maior competitividade e gostei da exigência», recordou.

«A minha família é toda portista e foi muito por isso. Imaginem um miúdo ouvir a palavra Benfica… Não era do meu agrado, mas ainda bem que fui e que o FC Porto reparou em mim nessa altura. Mal surgiu o primeiro convite disse logo que sim e fiquei muito feliz», acrescentou.

Quanto à presente época, Diogo Costa assumiu que, na Supertaça, «já não acreditava» na reviravolta quando estava 3-0 no marcador. No que toca ao campeonato, o guarda-redes considera que os azuis e brancos ainda continuam a ser favoritos. «Perdemos contra o Sporting, mas ainda falta imenso campeonato e todos acreditamos que podemos ganhá-lo.»

Na Liga Europa, Diogo Costa aponta a altos voos. «É verdade que temos um plantel muito jovem, mas temos muita qualidade e margem de evolução. Acredito sinceramente que podemos ganhar a Liga Europa, mas pensar em ganhar não chega. É preciso demonstrá-lo em cada jogo. Temos boas hipóteses de fazer uma boa Liga Europa e de a conseguir ganhar, sim.»

Já sobre o trabalho com Vítor Bruno, o guarda-redes dos dragões revelou que está a decorrer «uma transição natural».

«Como todos sabem ele já conhece o clube, o nosso ADN, e vejo nele muita vontade de ganhar e de melhorar todos os dias. Está a ser uma transição natural, como tem de acontecer, é uma mudança e por isso nunca será igual ao que era. Está a ser uma experiência e queremos continuar a trazer títulos para o Museu», atirou.