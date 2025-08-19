O FC Porto recusou nas últimas horas uma proposta de 20 milhões de euros fixos do Galatasaray por Diogo Costa, confirmou o Maisfutebol.

Os dragões nem sequer avaliaram a possibilidade de negociar o guarda-redes pelo valor apresentado, sendo que a nega aconteceu em «apenas dois minutos», segundo sabe o nosso jornal.

A informação da recusa do emblema turco pelo capitão portista foi publicada primeiramente pelo jornal A Bola.

Titular indiscutível da baliza azul e branca, o guardião recentemente chegou a ter outros interessados no mercado, entre eles os ingleses do Manchester City, mas nenhuma proposta concreta acabou por chegar à SAD portista.

Diego Costa, recorde-se, está blindado no FC Porto por uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2027.