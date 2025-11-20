Depois de ajudar Portugal a garantir o apuramento para o Mundial 2026, com a goleada frente à Arménia (9-1), Diogo Costa, capitão e guarda-redes do FC Porto, garantiu que agora está totalmente focado no clube.

«Conseguimos a qualificação para o nosso país e, obviamente, estou muito feliz. Ainda mais ter sido no Estádio do Dragão, na nossa casa, no aniversário do estádio. Como portista desde que nasci, é sempre uma alegria enorme, foi um dia especial», disse, esta quinta-feira, em declarações ao site oficial do FC Porto.

«Agora vamos mudar novamente o chip para o clube. Temos muitas batalhas pela frente e queremos ser o mais competitivos possível e mostrar o nosso ADN durante esta caminhada. Quero trazer as energias boas da Seleção para o FC Porto e transmiti-las a todos os meus companheiros», acrescentou.

De recordar que Diogo Costa regressou esta quinta-feira aos treinos, depois de representar a Seleção Nacional. O próximo jogo dos dragões está marcado para este sábado, pelas 20h15, frente ao Sintrense, a contar para a Taça de Portugal.