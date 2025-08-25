Diogo Costa, que cumpriu 200 jogos na equipa principal do FC Porto na goleada ao Casa Pia (4-0), destacou o número redondo e aproveitou para deixar rasgados elogios a Francesco Farioli, na flash interview ao Porto Canal.

200 jogos pelo FC Porto

«Não é para qualquer um. Nunca pensei que pudesse fazer tantos jogos, nunca ninguém espera isto, quanto mais como capitão desde tão cedo, mas é um motivo de orgulho e jogando em casa sabe sempre melhor.»

Conselhos para os jovens

«Sonhar alto é sempre bom, mas ir à procura disso é sempre melhor. É muito sacrifício e abdicar de muita coisa para atingir a alta performance. Tudo é possível com trabalho, dedicação e humildade.»

Elogios para Farioli

«Temos de dar muito mérito ao mister Farioli, um treinador que me surpreendeu muito pela positiva. Acredito muito em bons hábitos diários, foi isso que trouxe: exigência, alegria e energia renovada acima de tudo. Cabe-me treinar para ser o mais completo possível, não só para fazer defesas na baliza, o meu objetivo sempre foi esse. Temos de dar muito mérito ao nosso mister por tudo o que está a acontecer, mas também entra aqui a humildade e a intensidade no trabalho. O sacrifício tem de estar lá sempre.»