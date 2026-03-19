Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Estugarda, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

Se com Diogo Costa assim o FC Porto se arrisca a ganhar tudo:

«Vamos passo a passo. Falamos, na minha opinião, de um dos três melhores guarda-redes do mundo. Penso que neste jogo, ele provou-o defensivamente, com a bola e, acima de tudo, com a sua personalidade, liderança, capacidade de estar presente no jogo, fosse em remates, duelos pelo ar ou com a bola no solo, nos pés. É um privilégio ter um guarda-redes deste nível, mais o facto de ser capitão. Não podemos pedir nada mais. Sobre a segunda parte da questão, temos um jogo importantíssimo no fim de semana. É uma equipa com qualidade fantástica, que joga bom futebol, o treinador está a fazer bom trabalho. Gosto da forma como jogam, é uma equipa física, que tem as maiores distâncias no jogo. Vai exigir esforço físico máximo, penso que vai ser similar a estes dois jogos com o Estugarda. Passo a passo.»