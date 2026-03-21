Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga (domingo, 20h30), da 27.ª jornada da Liga, Francesco Farioli revelou que Diogo Costa está em dúvida na equipa do FC Porto, enquanto Rodrigo Mora não será opção.

«Hoje no treino tivemos a equipa quase toda disponível. Todos estão a recuperar bem. O único que está sob avaliação do departamento médico é o Diogo Costa, devido à dor nas costas. Além disso, tem uma pequena inflamação na perna, no adutor. Vamos tomar uma decisão no último momento, antes do jogo, para ver se se sente confortável para jogar. Os outros estão prontos para jogar, exceto os que estão com lesões a longo termo. Quanto ao Rodrigo [Mora], estará fora 10 a 15 dias.»

Ausência de Rodrigo Mora abre ainda mais espaço a Gabri Veiga

«A evolução do Gabri tem sido muito positiva. Depois da lesão que sofreu com o Vitória, na Taça da Liga, demorou alguns dias para voltar a ficar em forma. A lesão abrandou-o um bocadinho, mas penso que está de volta. O seu impacto na equipa tem sido muito positivo e podemos recordar todos os jogos em que esteve envolvido, em diferentes posições. Da minha parte, está muito claro o nível de apreciação que tenho pelo Gabri. Sem o Rodrigo [Mora], esperemos que só para este jogo, claro que teremos de fazer algo diferente. Vamos levar o Tiago Silva, dos sub-19 e da equipa B, connosco.»

Luuk de Jong riscado até ao final da época

«Diria que é quase impossível. Para mim, neste ponto, temos de ser realistas. O Luuk jogou poucos jogos connosco devido às lesões e estamos sem o Samu desde fevereiro. Estamos no fim de março e o resto da equipa conseguiu cobrir estas duas ausências, mas estas duas ausências são muito pesadas. Falamos de dois jogadores que, na hierarquia, no início da época, eram os avançados número um e número dois. Aliás, ambos são avançados de topo e é difícil dizer qual seria o primeiro e qual seria o segundo. Atualmente, o poder do coletivo fez com que não sentíssemos muito estas ausências. Estamos ainda em três competições, com possibilidades de competir até ao fim para vencer, isto diz muito do trabalho que estes rapazes estão a fazer e esquecemo-nos muitas vezes desta parte. Mas, voltando ao início da pergunta, será complicado ver o Luuk no relvado antes do final da época.»