O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, voltou a treinar de forma condicionada na manhã desta terça-feira, na preparação para o jogo ante o Boavista, da 33.ª jornada da Liga, a realizar no Estádio do Bessa (domingo, 20h30).

Diogo Costa evoluiu para treino condicionado na segunda-feira e trabalha para poder ser opção no dérbi portuense, da penúltima ronda do campeonato, importantíssimo para o FC Porto nas contas do terceiro lugar. Para o Boavista, é crucial no objetivo da permanência.

O internacional português sofreu uma lesão no glúteo esquerdo há cerca de duas semanas e foi baixa na visita ao Estrela (derrota por 2-0) e na receção ao Moreirense (vitória por 3-1), jogos que tiveram Cláudio Ramos na baliza.

No Olival, o treinador Martín Anselmi não pôde contar com os médios Vasco Sousa e Marko Grujic, ambos em tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar a partir das 10h30 de quarta-feira.