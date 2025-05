O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, evoluiu de tratamento para treino condicionado esta segunda-feira, dia do regresso aos trabalhos da equipa azul e branca, que prepara o jogo ante o Boavista, da 33.ª jornada da Liga.

Os médios Vasco Sousa e Marko Grujic continuam em tratamento e trabalho de ginásio e não são opções para o treinador Martín Anselmi.

Diogo Costa sofreu uma lesão no glúteo esquerdo e foi baixa na visita ao Estrela (derrota por 2-0) e na receção ao Moreirense (vitória por 3-1), jogos que tiveram Cláudio Ramos na baliza.

O FC Porto, terceiro classificado com 65 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, quarto, visita o Boavista no próximo domingo (20h30).

Os dragões voltam a treinar na manhã de terça-feira, no Olival.