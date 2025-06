O FC Porto informou esta sexta-feira à noite que Diogo Costa vai ser baixa para o jogo de estreia no Mundial de Clubes, frente ao Palmeiras, agendado para as 23 horas de domingo.

«Diogo Costa tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita», anunciou o clube.

«O atleta já iniciou a reabilitação com o departamento de saúde do FC Porto e falhará o jogo de domingo, mas permanece em estágio com a equipa.»

Diogo Costa, refira-se, permanece ainda em dúvidas para os restantes jogo do FC Porto no Mundial de Clubes.