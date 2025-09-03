Diogo Costa tem em mãos, há cerca de um mês, uma proposta para renovar contrato com o FC Porto, cujo novo vínculo passaria de junho de 2027 para junho de 2030.

O Maisfutebol apurou que a SAD azul e branca oferece um aumento no ordenado do guarda-redes, mas ainda insuficiente para torná-lo o jogador mais bem pago do plantel.

A tentativa recente de renovação do capitão portista, que, por sua vez, não tem pressa para responder, foi publicada inicialmente por O Jogo e confirmada pelo nosso jornal.

Na reta final do fecho do mercado, o internacional português foi alvo de clubes de Inglaterra e Turquia - o Galatasaray, por exemplo, viu recusada duas investidas, sendo a última delas na ordem dos 35 milhões de euros.

Aos 25 anos, Diogo Costa continua a ser indiscutível na baliza do FC Porto, onde estreou em 2019/20. Desde então, fez 201 jogos oficiais.