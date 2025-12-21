O FC Porto e Diogo Costa acertaram a renovação de contrato com o guarda-redes do FC Porto.

A notícia foi avançada pelo jornal O Jogo e confirmada pelo Maisfutebol.

Ligado ao FC Porto até 2027, o também dono da baliza da Seleção Nacional vai assinar em breve um novo vínculo, este válido até 2030, quando fará 31 anos.

O nosso jornal, recorde-se, já tinha noticiado a 3 de setembro que Diogo Costa tinha em mãos uma proposta para prolongar a ligação aos azuis e brancos. A oferta contemplava um aumento substancial do ordenado, que faria dele o jogador mais bem pago do plantel. A SAD de André Villas-Boas tentou subir a cláusula atual dos 75 para os 100 milhões de euros, mas esse valor vai descer.