Diogo Costa, Francisco Conceição, Wendell, Evanilson e Pepê apresentaram-se esta quarta-feira ao trabalho na pré-temporada do FC Porto.

Os dois primeiros estiveram ao serviço de Portugal no Euro 2024, enquanto os restantes representaram a seleção brasileira na Copa América. Por isso, tiveram direito a apresentarem-se mais tarde às ordens de Vítor Bruno.

De resto, o dia ficou ainda marcado pelo regresso da equipa portista a Portugal, depois do estágio da Áustria. André Villas-Boas também esteve presente no Dragão.

Aliás, o novo presidente portista, que acompanhou a equipa no regresso do estágio da Áustria, conversou com os internacionais, em particular também com Francisco Conceição, cuja permanência é dada como incerta, sobretudo depois da saída do pai do comando técnico dos dragões.

O próximo jogo do FC Porto é no domingo, diante do Al Nassr, no Estádio do Dragão. Segue-se depois a estreia oficial na época, com a Supertaça diante do Sporting.