O FC Porto propôs há cerca de um mês a renovação de contrato para Diogo Costa e, segundo sabe agora o Maisfutebol, há um novo valor em mente - e ainda em discussão - de cláusula de rescisão: 100 milhões de euros.

Neste momento, o capitão e guarda-redes dos dragões, cujo vínculo atual tem duração apenas até junho de 2027, está blindado por uma cláusula de 75 milhões de euros.

No acordo recentemente proposto pela SAD portista, a ideia passa por um aumento no salário do camisola 99 e, claro, na ligação por mais três temporadas. Ou seja, até junho de 2030.

Na reta final do fecho do mercado de verão, o internacional português foi alvo de clubes de Inglaterra e Turquia - o Galatasaray, por exemplo, viu recusadas duas investidas, sendo a última delas na ordem dos 35 milhões de euros.

Aos 25 anos, Diogo Costa continua a ser indiscutível na baliza do FC Porto, onde estreou em 2019/20. Desde então, fez 201 jogos oficiais.