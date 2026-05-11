O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, foi eleito o melhor guarda-redes de abril na Liga portuguesa, num mês que foi decisivo para os dragões caminharem para o título de campeão nacional.

Diogo Costa, de 26 anos, somou 18,82 por cento dos votos dos treinadores principais da Liga, exatamente a mesma percentagem de votos de Bernardo Fontes (Tondela), com o «critério do tempo de utilização», segundo a Liga, a fazer a diferença para o desempate: 403 minutos efetivos para Diogo Costa contra 497 do guarda-redes dos beirões.

De seguida ficou Kaique (Nacional), com 14,12 por cento dos votos, na última posição do pódio.

Em abril, nos jogos do campeonato, Diogo Costa foi totalista nos quatro duelos, com três vitórias (Estoril, Tondela e Estrela da Amadora) e um empate (Famalicão).

Já Bernardo Fontes fez mais um jogo do que Diogo Costa, deixando a sua contribuição nos empates ante Gil Vicente (2-2 em casa) e na visita ao Sporting (2-2) e alinhando também nas derrotas ante Vitória (5-0) e FC Porto (2-0) fora de casa e na receção ao Nacional (0-2).