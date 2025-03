Guillermo Ochoa falou em entrevista à Agência Lusa e, numa longa conversa, analisou também o momento das principais equipas do campeonato português. O mítico guarda-redes mexicano considera, por exemplo, que «Sporting e Benfica estão ligeiramente à frente do FC Porto» nesta temporada.

«O Sporting vive um momento de mudança, mas tem muita qualidade individual. Já o Benfica, pela muita qualidade que possui, pode ganhar qualquer jogo», vincou.

Entre os jogadores que mais se destacaram para o guarda-redes mexicano, estão Samu, que considerou «estar apenas no início da carreira», e Pavlidis, que descreveu como um jogador «muito forte». No entanto, os maiores elogios foram para «Viktor Gyökeres: «É um avançado potente, sempre focado na baliza e capaz de decidir um jogo sozinho», elogiou.

Na baliza, Ochoa mostrou apreço por Trubin (Benfica) e Diogo Costa, considerando que o guardião dos dragões «deveria deixar o FC Porto para continuar o seu crescimento», não esquecendo o antigo colega de equipa do Granada e atual guardião leonino, Rui Silva, por quem revela ter muito «carinho».

A quatro meses de completar 40 anos, o internacional mexicano está cada vez mais perto de pendurar as chuteiras, mas ainda tem um sonho por cumprir.

«Marcar um golo é mesmo o que me falta no futebol. Será no AVS? Quem sabe. Se a permanência estiver garantida e o Nenê ou o Zé (Luís) me deixarem bater um penálti, pode acontecer», afirmou sorridente, Ochoa, que já tem planos para o futuro e passam pela continuidade no futebol, ao colaborar na arbitragem e na captação de talentos não profissionais.