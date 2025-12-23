Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto até 2030, comunicaram os dragões, esta terça-feira.

A cláusula de rescisão do guarda-redes baixa de 75 para 60 milhões de euros com o novo vínculo. O contrato anterior do internacional português era válido até 2027.

«Sinto-me muito feliz. Acho que toda a gente sabe a história que tenho neste clube e o que podem esperar de mim. Não me faltam motivos para assinar esta renovação. Eu e a minha família estamos muito felizes», disse o jogador de 26 anos, em declarações aos meios de comunicação dos dragões.

Diogo Costa está no FC Porto desde 2011 e estreou-se pela equipa principal em 2019/20, pela mãos de Sérgio Conceição. Dois anos depois, passou a ser indiscutível na baliza dos portistas e é atualmente o capitão de equipa.

No total, Diogo Costa já conquistou dois campeonatos, duas Supertaças e três Taças de Portugal.