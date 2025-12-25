Foi por estas e por outras que Diogo Costa renovou pelo FC Porto.

Dois dias após a prorrogação do vínculo de 2027 até 2030, o guardião dos dragões e da Seleção Nacional destacou algumas das melhores defesas da sua carreira.

Numa publicação partilhada pelo FC Porto neste dia de Natal, o guardião destaca momentos desta época e de outras em que foi decisivo, umas vezes pelo posicionamento e técnica, outras por puro instinto.

Vale a pena ver as melhores defesas:

