VÍDEO: Diogo Costa avalia as suas melhores defesas
Guarda-redes do FC Porto destaca alguns dos lances mais decisivos
Foi por estas e por outras que Diogo Costa renovou pelo FC Porto.
Dois dias após a prorrogação do vínculo de 2027 até 2030, o guardião dos dragões e da Seleção Nacional destacou algumas das melhores defesas da sua carreira.
Numa publicação partilhada pelo FC Porto neste dia de Natal, o guardião destaca momentos desta época e de outras em que foi decisivo, umas vezes pelo posicionamento e técnica, outras por puro instinto.
Vale a pena ver as melhores defesas:
https://youtu.be/kX0Fr6omqAA?si=6v5FWoUrCC020lLW
