Diogo Costa foi decisivo para o triunfo com reviravolta (por 2-1) frente ao Vitória, em Guimarães, e o FC Porto destacou isso mesmo.

Num vídeo publicado no Instagram, os dragões mostram as defesas decisivas do guarda-redes titular da Seleção Nacional.

Este «best of» é acompanhado por uma mensagem em inglês, que traduzida diz: «Este é o mundo de Diogo Costa e estamos todos a viver nele.»