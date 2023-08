Um pormenor no equipamento que Diogo Costa está a utilizar no duelo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, chamou a atenção.

Tudo porque o guarda-redes do FC Porto está a usar umas chuteiras com a bandeira iraniana, nacionalidade de Taremi, na parte do calcanhar. Além disso, pode ler-se ainda nas botas as iniciais de Mehdi Taremi.

Resta saber se é uma homenagem de Diogo Costa ou se recorreu às chuteiras do colega de equipa para ir a jogo.