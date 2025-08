Diogo Jota foi lembrado na tarde deste domingo, minutos antes do apito inicial do jogo de apresentação do FC Porto ante o Atlético de Madrid, um mês depois do acidente que lhe tirou a vida, bem como ao irmão e também futebolista André Silva.

Os cerca de 50 mil adeptos presentes no Dragão levantaram-se por indicação do speaker para assistir a um vídeo de homenagem a Jota e a André Silva, nos ecrãs gigantes do Dragão. Ao mesmo tempo, de pé, todos aplaudiram os dois antigos jogadores.

Ao centro do relvado estavam alinhados os 22 jogadores que iniciaram o FC Porto-Atlético de Madrid, lembrando Jota e André Silva.

Diogo Jota, recorde-se, representou o FC Porto em 2016/17, por empréstimo do Atlético de Madrid, clube pelo qual nunca jogou oficialmente, depois de contratado ao Paços de Ferreira, em 2016. Pelos azuis e brancos, Jota fez 38 jogos, nove golos e quatro assistências.