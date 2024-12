Diogo Leite, central português do Union Berlim, esteve esta quinta-feira à conversa no V+ Futebol - Zona Central, programa do V+.

Entre vários assuntos, o futebolista de 25 anos, formado no FC Porto, falou sobre os tempos em que jogou de dragão ao peito.

«Num clube como o FC Porto, a pressão é ganhares todos os jogos. Não é um peso, mas vais com outra pressão. No Union Berlim queremos sempre resultados positivos e ganhar, mas sabemos a qualidade do adversário, que é difícil, e é mais normal termos um empate ou derrota. No FC Porto estás habituado a ganhar e queres lutar pelos títulos», começou por dizer.

Ainda no tema dos azuis e brancos, Diogo voltou a falar de Pepe e assegurou que o mesmo foi alguém que o marcou: «O Pepe é muito líder, um jogador que é um exemplo no balneário e no jogo. A equipa sente a presença do líder dentro e fora de campo. É importante».

De seguida, o futebolista português, que se mudou para a Alemanha em 2022/23 por empréstimo do FC Porto e acabou por ficar no Union Berlim até à presente temporada, confessou que não estava à espera da reação dos adeptos alemães quando a equipa não conseguiu resultados positivos.

«A relação com os adeptos é uma sensação engraçada que não estava habituado. Na época passada estivemos muitos jogos sem ganhar, um momento muito difícil e eu esperava uma reação dos adeptos diferente. Eles aplaudiam no final dos jogos. Eu pensava, isto não é normal para mim. Para o jogador também é importante ter essa pressão de ganhar o jogo seguinte. Mas ter essa pressão saudável, mas não muito exagerada e que pode afetar o rendimento», partilhou no programa.

Por fim, e ainda no tema dos adeptos da Bundesliga, Diogo Leite referiu que os mesmos dão «ânimo» ao campeonato alemão.

«Na Bundesliga a questão dos adeptos dá um ânimo especial. É fantástico. Há estádios com ambientes muito bons. Falo do meu (Union Berlim), mas também tens o muro do Dortmund, que é uma coisa que apenas via pela televisão, mas quando vi pelo estádio… é diferente… sente-se mais!», concluiu.

Esta temporada, Diogo Leite já fez um total de 15 jogos com a camisola do clube alemão e apontou uma assistência. Relativamente ao campeonato, o Union Berlim está em 12.º, com 17 pontos.