A SAD do FC Porto divulgou nesta sexta-feira à noite o Relatório e Contas 2022/2023, com um resultado negativo de 47,6 milhões de euros.

No que toca a compra a venda de jogadores, os dragões detalharam apenas o investimento feito na contratação de Nico González, por números já conhecidos.

Com a transferência de Otávio para o Al Nassr fora deste exercício, o destaque vai para a mais-valia gerada pela saída em definitivo de Diogo Leite para o Unión Berlim.

O clube alemão pagou sete milhões de euros pelo defesa-central, num negócio que gerou uma mais-valia de 5,7 milhões de euros «após dedução do valor global de 1.226.937 Euros relativo a: (i) custos com serviços de intermediação prestados pela PP Sports, Lda.; (ii) efeito da atualização financeira das contas a receber a médio prazo originadas por esta transação; (iii) responsabilidades com o mecanismo de solidariedade; (v) valor líquido contabilístico», como detalha a SAD portista.