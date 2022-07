O FC Porto emprestou o defesa-central Diogo Leite aos alemães do Union Berlim.

Em comunicado, o conjunto da Bundesliga informou que fica com opção de compra pelo jogador de 23 anos.

«Depois de cinco anos como profissional em Portugal, estou ansioso por um novo desafio na minha carreira. Em Berlim, vejo pessoalmente a oportunidade de me provar numa liga europeia de top e na Liga Europa e desenvolver-me ainda mais », disse o internacional sub-21 português aos órgãos de comunicação do emblema que terminou no quinto lugar da edição passada do campeonato germânico.

Diogo Leite cumpriu a maior parte do processo de formação no FC Porto, tendo conquistado a Youth League em 2018/19, ano em que também se estreou pela equipa principal. Apesar de ter cumprido 46 jogos pela principal formação dos dragões, nunca se assumiu nas opções de Sérgio Conceição, tendo sido emprestado ao Sp. Braga na última temporada, em que totalizou 34 partidas.

