Diogo Paiva está de regresso ao FC Porto ao fim de um ano e vai integrar a equipa técnica do italiano Francesco Farioli, apurou o Maisfutebol.

O português de 39 anos vai ser um dos adjuntos do italiano e vai ficar responsável pelo desenvolvimento individual dos atletas, função que já tinha no Liverpool, onde esteve na época 2024/25.

Além de Diogo Paiva, e como já noticiou o Maisfutebol, Villas-Boas quer Lucho González na equipa técnica de Farioli, que já tem outros nomes a acompanhá-lo.

Na segunda-feira, na apresentação do técnico, estiveram os adjuntos Lino Godinho, português que chega do Torino, e Dave Vos, o preparador físico Callum Walsh e o analista Osman Kul. Os últimos três trabalharam com Farioli na última época no Ajax. Pelo menos para já, Diogo Almeida transita da equipa técnica anterior e mantém-se como treinador de guarda-redes.