Domingos Paciência deixou esta terça-feira rasgados elogios ao antigo companheiro no FC Porto, Aloísio. Na opinião do treinador, o ex-central brasileiro foi o melhor defesa que viu jogar.

«Tive oportunidade de jogar com muitos centrais, mas ainda hoje tenho como referência que o melhor era o Aloísio. Era incapaz de aliviar a bola, saía sempre a jogar. Era muito elegante. Foi o melhor central que vi jogar até hoje, fez crescer outros centrais à volta dele. Tem uma estátua no museu do FC Porto com todo o mérito. Um Baresi muito refinado», disse, no programa «FC Porto em casa».

Domingos falou depois como é que a hegemonia portista nos anos 90 foi conseguida: «Foi a partir da renovação que o Pinto da Costa começou a fazer após a geração de 87 [campeã europeia] que começámos a hegemonia. Em dez anos só perdi três títulos. Isso mostra que começámos a dominar e não haja dúvida que o dedo do presidente foi fundamental.»

«Abriu caminho para que muitos jogadores dão formação se pudessem afirmar. Foi uma época muito boa, em que realmente conseguimos conquistar o futebol português», atirou.