Ainda decorria a primeira parte do FC Porto-Estrela Vermelha quando Dominik Prpic, defesa-central dos dragões, acabou por ser vítima de uma cotovelada de Marko Arnautovic, avançado experiente do Estrela Vermelha, no desenrolar do jogo.

Prpic ficou mal-tratado mas continuou em campo. Ao intervalo foi suturado com alguns pontos na face e seguiu jogo, até ao apito final. O croata aproveitou da melhor forma a titularidade concedida por Francesco Farioli, num jogo vencido por 2-1 nos instantes finais.

«Um Dragão nunca recua. Seguimos juntos para o próximo», escreve o FC Porto no Instagram, mostrando o estado da lesão do defesa-central. E o próximo é, nada mais, nada menos, do que uma receção ao Benfica, para a Liga. O duelo acontece no domingo, no Estádio do Dragão.