Dominik Prpic está perto de se tornar reforço do FC Porto.

O promissor defesa-central de 21 anos, que é internacional pelas seleções jovens da Croácia, está a ser negociado pelos dragões, segundo avançou em primeira mão o jornal Slobodna Dalmaci.

Segundo é possível apurar no momento, o FC Porto está prestes a chegar a um acordo no valor global de sete milhões de euros com o Hadjuk Split, algo que já é dado como certo pela imprensa croata.

Em cima da mesa estão cinco milhões de euros fixos, mais dois milhões por bónus.

Prpic é um central esquerdino de 1,88 metros cujas exibições despertaram a cobiça de vários clubes europeus.

O FC Porto apostado em reforçar o debilitado setor defensivo, que acaba de perder Marcano, cujo adeus aos dragões e mais do que provável ponto final na carreira foi anunciado esta quarta-feira, e está muito perto de garantir o primeiro reforço para o novo técnico Francesco Farioli.

O jovem central afirmou-se na última edição da liga croata, impondo-se em definitivo na equipa principal do Hadjuk Split, tendo realizado 33 jogos (29 destes a titular). Em termos de prestação, Prpic destaca-se pela qualidade no passe longo e na condução de bola, bem como pela capacidade de desarme, entre outros aspetos defensivos.