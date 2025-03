O Dragão Arena está… mais azul.

O FC Porto partilhou, esta terça-feira, imagens do novo «look» do pavilhão, que recentemente passou por pequenas obras de intervenção. As mudanças são ligeiras e, tal como os portistas anunciaram, «é só um pouco mais de azul».

As paredes foram pintadas dessa cor, assim como algumas inscrições onde constam o nome do clube e a data de fundação.