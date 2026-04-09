O jogo do FC Porto frente ao Nottingham Forest, tal como todas as partidas da semana europeia, começou com um minuto de silêncio por Mircea Lucescu, histórico treinador romeno que faleceu na passada terça-feira.

No entanto, no Dragão a homenagem a Lucescu acabou por ter um significado especial, já que o treinador era amigo próximo de Pinto da Costa, tinha admiração pelo FC Porto e esteve quase a ser treinador portista.

Foi o próprio Pinto da Costa quem o revelou.

«Consegui contratar todos os treinadores que quis, exceto dois. Um deles foi o Arsène Wenger, estava então no Monaco e eu acreditava que ele viria a ser um grande treinador. O outro, o Mircea Lucescu, também esteve cá no Porto e toda essa história foi muito engraçada, porque ele ficou em casa de uma irmã do falecido e querido Reinaldo Teles, onde esteve escondido da comunicação social durante dois dias. A irmã do Reinaldo levava-lhe a comida, ele não saía para ninguém o ver, e fechámos contrato», contou Pinto da Costa.

«Ele estava no Dínamo de Bucareste e dizia também que o clube o deixava sair, mas o Dínamo não só não permitiu a sua saída, como exigiu um dinheirão. Depois surgiu um clube italiano (Pisa) que pagou o que o Dínamo queria, e ele foi. Ainda hoje me fala nesse episódio, porque quando cá esteve dei-lhe um emblema do FC Porto de brilhantes, que ele usa por vezes. Há tempos veio de férias a Portugal e trazia na lapela o emblema que lhe ofereci.»

O próprio Lucescu também recordou esse episódio mais tarde, durante um reencontro com Pinto da Costa e Reinaldo Teles em Lviv, na Ucrânia.

«Conheço tudo sobre o FC Porto, aliás, conheço Pinto da Costa há mais de 30 anos. Podia ter sido treinador do FC Porto em 1990 e 1991», subscreveu.

Refira-se que dessa vez Lucescu esteve muito perto de assumir o banco do FC Porto, mas houve outra em ocasião em que foi falado com insistência: aconteceu em 2001, quando treinava o Galatasaray e Pinto da Costa não renovou contrato com Fernando Santos.

Chegaram a sair notícias de que havia acordo entre treinador e clube, notícias essas nunca confirmadas pelas partes. Na altura, a informação era que Octávio Machado ia ser o adjunto de Lucescu. No entanto, o romeno nunca chegou e acabou por ser Octávio a assumir o banco portista, antes de ser substituído por Mourinho.