O FC Porto anunciou este sábado, cerca de quatro horas antes do início do jogo, que o Estádio do Dragão está com lotação esgotada para a receção ao Marítimo, em jogo da primeira jornada da Liga.

O clube não tem por isso mais bilhetes para venda e espera ter uma casa muito próxima das 50 mil pessoas nesta estreia do campeonato, havendo sempre que contar com alguns adeptos que compraram lugar anual e não poderão estar presentes.