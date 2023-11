O FC Porto divulgou nesta quinta-feira uma fotomontagem para assinalar o 20.º aniversário do Estádio do Dragão, recuperando figuras e momentos emblemáticos da história do recinto portista.

Naturalmente, a imagem é dominada por jogadores e treinadores do universo portista, embora surja espaço, no interior da criatividade, para recordar outros episódios marcantes no Dragão, do Euro2004 à Liga das Nações e à final da Champions, da Race of Champions a vários concertos musicais.

Estádio do Dragão: 20 anos, 20 momentos

Um dos destaques vai, como seria de esperar, para a inauguração do recinto, com referências a Luís de Matos, José Mourinho, Derlei ou Lionel Messi.

Para além de Mourinho, outros ex-treinadores retratados são André Villas-Boas, Vítor Pereira e Sérgio Conceição, este ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa, no dia da sua apresentação.

Benni McCarthy, Falcao, Hulk, Deco (jogo de despedida), Belluschi, Casillas, Kelvin, Guarín , Jackson Martínez e Lisandro López surgem como os ex-jogadores portistas representados na imagem oficial.

Fora da esfera do FC Porto, a história destes 20 anos do Estádio do Dragão também ficou marcada pelo Euro2004, a Race of Champions, a Liga das Nações que Portugal conquistou em 2019, a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Man. City em 2021 e concertos musicais de One Direction, Muse, Coldplay e Rolling Stones.