FOTOS: crianças da ala pediátrica do Hospital S. João recebem jogadores do FC Porto
Iniciativa teve lugar antes do jogo com o Gil Vicente
Estádio do Dragão, Porto
Iniciativa teve lugar antes do jogo com o Gil Vicente
Estádio do Dragão, Porto
Os jogadores do FC Porto tiveram direito a uma receção especial à chegada ao Estádio do Dragão, onde na noite desta segunda-feira defrontam o Gil Vicente, no jogo que encerra a 19.ª jornada da Liga.
Um grupo de crianças e jovens internados na ala pediátrica do Hospital São João, o maior o norte do país, fizeram uma receção à distância ao autocarro da equipa, quando este chegou ao estádio.
Os craques dos dragões não ficaram indiferentes ao gesto e cumprimentaram os jovens adeptos, que estiveram por breves momentos em contacto direto, via TV, com os seus ídolos.
Acompanhe o FC Porto-Gil Vicente AO MINUTO no Maisfutebol.
