Os jogadores do FC Porto tiveram direito a uma receção especial à chegada ao Estádio do Dragão, onde na noite desta segunda-feira defrontam o Gil Vicente, no jogo que encerra a 19.ª jornada da Liga.

Um grupo de crianças e jovens internados na ala pediátrica do Hospital São João, o maior o norte do país, fizeram uma receção à distância ao autocarro da equipa, quando este chegou ao estádio.

Os craques dos dragões não ficaram indiferentes ao gesto e cumprimentaram os jovens adeptos, que estiveram por breves momentos em contacto direto, via TV, com os seus ídolos.

