Cachecóis, bandeiras, camisolas, fotografias… Largas centenas de objetos já estão expostos no memorial a Pinto da Costa, que está a ganhar forma no interior do Estádio do Dragão.

Para concretizar a promessa de André Villas-Boas e realizar este tributo, o FC Porto recolheu e acondicionou os milhares artefactos que foram depositados de forma espontânea pelos adeptos no chão junto ao estádio, após a morte do antigo presidente portista, em fevereiro deste ano. Seguiu-se a seleção e tratamento dos adereços por parte de especialistas e montagem da estrutura, que agora está a ser ornamentada.

O memorial ficará nas paredes do parque interior do estádio (P1), numa zona de acesso aos balneários e à sala de imprensa, que em dias de jogo é percorrida pelas equipas, elementos do staff e jornalistas. A homenagem pode já ser contemplada nesta quinta-feira, no jogo da Liga Europa, frente ao Estrela Vermelha, e no domingo, no clássico frente ao Benfica, para a Liga.

De momento, já há sete painéis ornamentados com objetos, porém, o memorial ainda não está completo e continua a crescer no interior do Dragão.

Pinto da Costa morreu a 15 de fevereiro de 2025, aos 87 anos, vítima de doença prolongada, menos de um ano depois de ter deixado a presidência, após 42 anos à frente dos destinos do FC Porto.