FOTOS: memorial a Pinto da Costa ganha forma no Dragão
Centenas de objetos depositados por adeptos no chão do Dragão ornamentam agora as paredes no interior do estádio
Cachecóis, bandeiras, camisolas, fotografias… Largas centenas de objetos já estão expostos no memorial a Pinto da Costa, que está a ganhar forma no interior do Estádio do Dragão.
Para concretizar a promessa de André Villas-Boas e realizar este tributo, o FC Porto recolheu e acondicionou os milhares artefactos que foram depositados de forma espontânea pelos adeptos no chão junto ao estádio, após a morte do antigo presidente portista, em fevereiro deste ano. Seguiu-se a seleção e tratamento dos adereços por parte de especialistas e montagem da estrutura, que agora está a ser ornamentada.
O memorial ficará nas paredes do parque interior do estádio (P1), numa zona de acesso aos balneários e à sala de imprensa, que em dias de jogo é percorrida pelas equipas, elementos do staff e jornalistas. A homenagem pode já ser contemplada nesta quinta-feira, no jogo da Liga Europa, frente ao Estrela Vermelha, e no domingo, no clássico frente ao Benfica, para a Liga.
De momento, já há sete painéis ornamentados com objetos, porém, o memorial ainda não está completo e continua a crescer no interior do Dragão.
Pinto da Costa morreu a 15 de fevereiro de 2025, aos 87 anos, vítima de doença prolongada, menos de um ano depois de ter deixado a presidência, após 42 anos à frente dos destinos do FC Porto.