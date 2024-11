Os sócios do FC Porto vão, pela primeira vez, poder escolher os vencedores de Dragões de Ouro, em três categorias.

O clube divulgou os nomeados nas categorias de melhor futebolista, sócio do ano e melhor jogador das modalidades de pavilhão, cujos vencedores serão eleitos através de uma votação online realizada através de uma página criada para o efeito.

Diogo Costa, Alan Varela, Nico González e Francisco Conceição são os nomeados para o prémio de melhor futebolista, enquanto nas modalidades de pavilhão os associados podem escolher entre Rui Silva (andebol), Miguel Queiroz (basquetebol), Carlo Di Benedetto (hóquei em patins) e Victoria Alves (voleibol). Os nomeados para sócio do ano são Dora Caeiro, José Conceição, José Pires e António Lourenço.

A gala vai decorrer no próximo dia 3 de dezembro, pelas 21h30, na Super Bock Arena, e terá transmissão no Porto Canal e nas plataformas digitais do FC Porto.